L'Holimpia perde al tie break contro il Castellana Grotte

Scroscianti applausi ieri al palazzetto "Pino Corso" alla fine della partita tra l'Holimpia Paomar Siracusa e Castellana Grotte. Non ce l'hanno fatta le siracusane a battere la squadra avversaria, ma hanno tenuto benissimo testa.

Parte bene l'Holimpia che si porta avanti con un 6-2. A metà set le pugliesi piazzano il break decisivo, allungando sul 12-17. Uno svantaggio che l'Holimpia non riuscirà a ricucire, cedendo il primo parziale per 21-25.

Al secondo set si parte con un incoraggiante pareggio, e si chiude in maniera equilibrata. Ma poi cambia tutto.

Nel terzo set l'Holimpia esprime la migliore pallavolo di giornata. Le aretusee si portano subito avanti nel punteggio (12-6), riuscendo ad amministrare senza troppi patemi il gioco fino a metà parziale. Dopo il 16-10, infatti, le siracusane accusano un calo, disunendosi e rimettendo tutto in discussione, con le ospiti che rimontano e pareggiano a quota 17. Coach Rizzo chiama time out, tocca le corde giuste e l'Holimpia si ricompatta, torna a macinare gioco e conquista agilmente il set per 25-20. Nel quarto parziale le padrone di casa tirano il fiato e le ospiti ne approfittano.

Le baresi vanno avanti per 8-13 prima e per 12-17 poi. L'Holimpia reagisce e riesce a riportarsi sotto di appena una lunghezza sul 22-23, regalando un finale di set al cardiopalmo. Le siracusane, purtroppo incappano in due errori, uno in ricezione e uno in attacco, concedendo così il parziale alle ospiti e rimandando tutto al tie break. Purtroppo in stagione il quinto set è sempre stato indigesto per le aretusee e anche la partita di oggi non ha fatto eccezione. Squadre a braccetto fino a quota sei. L'Holimpia cala in ricezione e il Casellana allunga fino al 13-7. Partita finita? Nemmeno per sogno. Le padrone di casa con un ultimo colpo di coda riescono a riportarsi sotto fino al 12-13. Le aretusee, però, pagano lo sforzo e alla fine è il Castellana a festeggiare il successo.