Siracusa, Napolitano saluta Vinciullo e passa alla Lega. Reale raccoglie consensi

Altro giro, altra corsa, altra alleanza. Cambiano ancora gli scenari politici a Siracusa in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno. Dopo lo strano trio (Vinciullo, Milazzo, De Simone) a sostegno di Gaetano Cutrufo, e dopo la rottura finita col sostegno a Ezechia Paolo Reale, con l'eccezione di Milazzo, i malumori dilagano.

Questo il motivo dell'allontanamento di Giovanni Napolitano da Vincenzo Vinciullo. Napolitano, prima movimento cinque stelle, poi a sostegno di Vinciullo e adesso balzato alla Lega, dopo tanti dialoghi anche con altre forze politiche.

A dirla tutta, Napolitano dal primo momento aveva lasciato intendere che la sua posizione all'interno dello strano trio sarebbe stata precaria, e infatti così è stato.

Intanto Ezechia Paolo Reale continua a raccogliere consensi e continua la sua campagna elettorale. Ieri infatti, Ezechia Paolo Reale ha incontrato la coordinatrice regionale del Movimento Animalista, Veronica Musumeci, consigliere comunale a Mascali (Ct) e volontaria. Presente anche Giulia Santodonato, consigliere comunale e assessore del Comune di Santa Croce Camerina (Rg). In collegamento telefonico anche Simona Bazzoni, responsabile organizzativo nazionale del Movimento Animalista, rappresentato nella lista dei candidati al Consiglio comunale di Progetto Siracusa da Carmela Aliotta e da Michele Mangiafico. Tutti concordi "sulla necessità di razionalizzare le spese eccessive del Comune per il randagismo – ha commentato Mangiafico - di realizzare un cimitero per gli animali d’affezione e di istituire canili e gattili sanitari. Necessità, queste, quanto mai attuali in una realtà come Siracusa, città dotata di grandi spazi verdi e dove cresce l’attenzione nei confronti degli animali, sempre più punto di riferimento per le fasce deboli della popolazione come gli anziani e i bambini".

Diversi punti che, come ha precisato il candidato sindaco Ezechia Paolo Reale «non rappresentano solo un’aspirazione ma sono realtà. Certo dell’importanza della pet therapy o dell’ippoterapia per i bambini autistici, ho fatto della difesa dei diritti degli animali e delle fasce deboli della popolazione il punto di partenza del programma elettorale. Se già cinque anni fa, infatti, il cimitero per gli animali d’affezione e il canile sanitario erano inseriti tra i punti del programma, oggi possiamo contare anche sul Regolamento dei diritti degli animali, già depositato in Consiglio ma mai considerato, nei confronti dei quali la nostra attenzione, oggi più che mai si è ulteriormente rafforzata».

Il Movimento 5 stelle scalda i motori in attesa della conferma ufficiale di candidatura da Roma per Silvia Russoniello, che dovrebbe arrivare a giorni. Il Partito Democratico si è compattato su Moschella, ma senza Garozzo.

Tanti i dialoghi, gli scenari potrebbero ancora cambiare.