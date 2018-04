Governo, Di Maio: 'Con la Lega si può fare un buon lavoro'

Torma a 'chiamare' Matteo Salvini il leader del Movimento Cinque stelle Luigi Di Maio. Mentre Silvio Berlusconi prova a ricucire con il Carroccio dopo le tensioni di ieri ribadendo che il centrodestra è unito e il leader e Salvini e smentando di aver parlato di governo col Pd. Intanto il Pd attende le decisioni del Colle.

"Io - ha detto Di Maio a margine della visita al Salone del Mobile a Milano - credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per il Paese. Possiamo fare cose molto importanti". "So bene - ha aggiunto - il momento politico che sta vivendo la Lega, ma ho avuto modo di testare la sua affidabilità quando abbiamo eletto le cariche istituzionali in Parlamento - ha concluso - e sono sicuro che se firma un contratto di governo tiene fede ai patti".

"Deciderà il presidente Mattarella - sottolinea inoltre Di Maio parlando dell'ipotesi che il capo dello Stato conferisca un mandato esplorativo lunedì al presidente della Camera - ma se mi chiedete di Fico, ho solo cose buone da dire. "Guardiamo a lui - ha aggiunto - come una figura di garanzia che è stata in grado in questo momento - ha aggiunto parlando di Mattarella - di assicurare la sua imparzialità nella gestione di questo incarico prestigioso".