Siracusa, Moschella aderisce all'invito di Garozzo a rifiutare voti mafiosi

"Giancarlo Garrozzo può considerare già messa la mia firma in calce all’impegno solenne a rifiutare voti di corrotti e mafiosi che propone a tutti i candidati a sindaco di Siracusa". Così il candidato sindaco Fabio Moschella. "Non esito a farlo - continua - sebbene non abbia mai avuto il timore di ricevere quel genere di sostegno elettorale e avendo anzi dato per scontato di essere contrastato da questi personaggi. Ma sono anche convinto che l’onestà personale del sindaco sia una condizione necessaria ma non sufficiente. Per questo è mia intenzione- conclude - assumere davanti ai siracusani un altro impegno: quello di combattere i corrotti, i corruttori, i mafiosi e i criminali in genere".