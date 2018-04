Siracusa, liste pulite: Granata risponde "presente" all'appello di Garozzo

Fabio Granata, candidato sindaco di #siracusaoltre2018, risponde "presente" all'appello lanciato ieri dal sindaco Garozzo a tutti i candidati a "rifiutare i voti mafiosi. “La sentenza di Palermo sulla Trattativa Stato-mafia, e le reazioni alla stessa, così come l’attenzione alla formazione delle liste seguendo un rigido codice etico antimafia e anticorruzione sono già cartine tornasole delle diverse visioni e sensibilità in campo per le Amministrative di Siracusa”: afferma senza mezzi termini Granata.