Governo, Berlusconi irrompe: "Salvini è il nostro leader"

Torna in campo per sparigliare di nuovo le carte Silvio Berlusconi dopo le tensioni di ieri con il leader della Lega. "Lo stato di salute del centrodestra? Tutto bene. Anche ieri sera ho parlato con Giorgetti e siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo: il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader", ha detto a Campobasso. Escludendo, tra l'akltro, di avere un filo diretto con i Dem. "Non ho mai detto - ha sottolineato - di voler fare un governo coi voti del Pd. Non c'è nessun contatto in atto con il Pd. Ho solo detto che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona per l'Italia e per loro andare a nuove elezioni".