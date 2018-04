Al Comune di Avola la bandiera lilla sul turismo accessibile a tutti

Il Comune di Avola a Bologna al Salone Exposanità all'iniziativa “Bandiera Lilla 2018-2019”. Avola è la prima città in Sicilia a ricevere la Bandiera Lilla, riconoscimento per quei Comuni che hanno un’attenzione particolare per il turismo accessibile a tutti, esempio di inclusione, e l'assessore ai Servizi Sociali Simona Caldararo si è recata in Emilia Romagna per rappresentare il territorio avolese.

“Continuiamo con il percorso già intrapreso per avere una città accogliente per tutti – dice il sindaco di Avola, Luca Cannata – questa adesione ci porterà a essere un territorio aperto a tutti confermando gli impegni presi già con l'evento “Equilibri, siamo tutti diversi” che teniamo ogni anno”.