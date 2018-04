Siracusa, rinnovo Rsu: Cgil più votata in enti locali e dello Stato

Soddisfazione per la Cgil a seguito dei risultati ottenuti dalle elezioni per il rinnovo delle Rsu che hanno portato all'affermazione nei Comuni Siracusa, Lentini, Melilli, all’ex Provincia di Siracusa, nei Comuni di Buccheri e Priolo.

Dati importanti registrati in altri enti: la Fp Cgil è il sindacato più votato all’Agenzia delle Entrate e del Territorio, all’Agenzia delle Dogane, all’Inps e all’Inail, al ministero delle finanze “Commissione Tributaria”, alla Questura di Siracusa, all'Archivio di Stato e Ministero della Difesa – marina militare Augusta. In quest'ultimo gli eletti sono stati quadruplicati.

Matteo Latina è stato il delegato più votato al Comune di Siracusa e nei vari Enti presenti nel territorio provinciale.

All’Inps la Cgil raggiunge il 30% dei consensi, all’Inail il 25%. Per voti e numero di delegati Rsu eletti la CGIL è la prima tra le organizzazioni che rappresentano i lavoratori sia negli enti locali che negli enti dello stato (agenzie e Ministeri).

I sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil sono stati quelli che hanno avuto il maggior numero di consensi.