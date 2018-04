Siracusa, Fratelli d’Italia, Riva destra e Movimento nazionale scelgono Reale

Dopo Forza Italia, anche altri partiti del centro destra si compattano per sostenere Ezechia Paolo Reale candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative, con la lista civica Progetto Siracusa.

Fratelli d'Italia, Fare per cambiare, Riva destra e Movimento nazionale per la Sovranità Nazionale questa mattina in conferenza, in una sala dell'Una Hotel One, hanno annunciato la loro marcia verso un progetto simile per programma elettorale, quello appunto rappresentato da Reale.

Recupero delle periferie per una città più armonica primo punto di convergenza tra i due programmi, passando per l'incremento di un turismo diverso rispetto a quello che si è visto negli ultimi anni, con il dislocamento della movida fuori da Ortigia per "mettere un mattoncino" verso uno sviluppo completo della città.

Rispondere all'esigenza di incrementare lo sport, soprattutto il calcio con l'obiettivo di un nuovo stadio comunale. Immancabile il capitolo sulla sanità e la futura realizzazione del nuovo ospedale.

L'obiettivo è riprendere dallo stesso punto lasciato in sospeso cinque anni fa, così come ci ha tenuto a ribadire l'avvocato Aldo Ganci.

Questa è la seconda risposta data a Ezechia Paolo Reale, dopo l'adesione di ieri di Vincenzo Vinciullo, a seguito dell'appello di Reale di continuare il progetto cominciato cinque anni fa.