Avola, cocaina e hashish in casa: va ai domiciliari

Aveva in casa cocaina e hashish e viene arrestato dai Carabinieri.

Ieri pomeriggio a seguito di perquisizione domiciliare ad Avola è stato arrestato Sebastiano Catinello, avolese, 30 anni, già noto alle forze dell’ordine. L'uomo è accusato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Nella sua abitazione i militari dell'Arma hanno trovato circa 50 dosi di cocaina, alcune dosi di hashish, oltre a 800 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita. Per Catinello sono stati disposti gli arresti domiciliari.