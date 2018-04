Siracusa, conclusa sesta edizione progetto "Educazione alla legalità"

Si è concluso all'Insolera di Siracusa il ciclo degli incontri della Guardia di Finanza di Siracusa con gli Istituti scolastici della provincia. All’incontro, hanno partecipato, gli studenti delle terze classi della scuola secondaria di secondo grado dell’Istituto d’Istruzione Superiore Albegrhiero “Federico II di Svezia”, del Liceo Polivalente “Quintiliano” e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Filadelfo Insolera”. Tema dell’incontro è stato l’educazione alla Legalità Economica. L’evento, che trae origine da un protocollo d’intesa tra il Comando Generale del Corpo ed il MIUR e giunto alla sua sesta edizione, si inquadra nell’ambito delle iniziative che la Guardia di Finanza organizza e promuove per avvicinare sempre di più i giovani al concetto di legalità. I temi che hanno suscitato più interesse negli alunni sono stati l’evasione fiscale, vista nelle sue forme più vicine ai giovani, lo sperpero di denaro pubblico che toglie risorse e servizi alla collettività, la contraffazione legata anche al concetto di sicurezza prodotti ed infine l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In ambito è stata effettuata una dimostrazione sulle modalità di ricerca delle sostanze stupefacenti nascoste mediante l’utilizzo di una Unità Cinofila del Corpo. All’iniziativa è abbinato il concorso “Insieme per la legalità” che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani sul valore civile ed educativo della legalità economica, nonché in merito alle attività svolte dal Corpo in tali settori, favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla tematica, attraverso una rappresentazione grafico-pittorica o una produzione videofotografica. La scadenza del termine per la presentazione dei lavori è prevista per il 30 aprile prossimo.