Lucca, bullismo a prof: perquisizione ai 6 indagati

La Polizia di stato ha effettuato delle perquisizioni nei confronti dei 6 studenti di un istituto tecnico superiore di Lucca, responsabili della condotta violenta e derisoria nei confronti del proprio docente d'italiano, tutti indagati. Sequestrati gli indumenti indossati dai ragazzi nei video, i loro cellulari e il casco da moto utilizzato per colpire il docente. Gli indagati dovranno rispondere anche del tentato di furto del tablet contenente i dati scolastici, che uno di loro ha provato a sottrarre al docente che si rifiutava di dargli un voto superiore al suo rendimento.

Per 5 dei sei ragazzi coinvolti è stata proposta dal consiglio di classe la bocciatura. Una bocciatura che è automatica, come ha spiegato il preside Cesare Lazzari, perchè per due studenti la sospensione è fino alla fine dell'anno, per 3 di loro fino al 19 maggio. Per tutti, comunque, superiore ai 15 giorni, durata che rende automatica la bocciatura.

Solo il sesto studente, sospeso per 15 giorni, potrà cercare di salvare l'anno.