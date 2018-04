Siracusa, rinnovo Rsu: affermazione della Cisl in Fp e Scuola

Ottimo riscontro per la Cisl alle elezioni per il rinnovo delle Rsu con la FP e la Scuola.

"Funzione Pubblica - si legge in una nota della Cisl - primo sindacato sul territorio, Scuola che diventa la seconda forza a Ragusa e si consolida a Siracusa”.

Così Paolo Sanzaro, segretario generale della UST Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, segretario generale della Funzione Pubblica, Giovanni Migliore e Patrizia Epaminonda, segretario generale e aggiunto della Cisl Scuola: "Abbiamo messo in campo oltre 600 candidati. Sia a Ragusa che a Siracusa abbiamo consolidato la nostra posizione, guadagnando anche ulteriori seggi. Con la FP siamo presenti in più enti con il 50 per cento e abbiamo raggiunto picchi del 70. Ottima anche la tornata per la Scuola. A Ragusa siamo andati oltre il 22 per cento, ben 6 punti in più rispetto al precedente voto.”