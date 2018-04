Vinciullo cambia marcia e gira a destra: stretta alleanza con Ezechia Paolo Reale per Progetto Siracusa

Vinciullo cambia marcia e gira e destra. Dopo aver provato a correre solo, poi con Milazzo, De Simone e Cutrufo, e dopo tante trattative, finalmente (forse) torna in casa Progetto Siracusa.

Il passaggio politico viene così commentato da Vinciullo:

"Sono cosciente del dramma che vive la mia Città, in questo momento particolare, tant’è vero che, già da parecchi giorni, avevo manifestato la mia volontà di fare un passo indietro per trovare una condivisione su un progetto politico e amministrativo quanto più ampio possibile che fosse realmente al servizio della Città per favorire il suo rilancio e per ritornare ad essere, come un tempo, la capitale del Mediterraneo come un tempo.

Di conseguenza, insieme ai miei amici delle liste “Siracusa Protagonista” e “Prima Siracusa”, abbiamo valutato positivamente la proposta avanzata dall’avv. Ezechia Paolo Reale di ritornare a condividere un progetto e un percorso che insieme abbiamo costruito 5 anni fa e che oggi trova nuove adesioni e condivisioni."