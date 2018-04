Avola, lunedì apre la rianimazione: dall'1 maggio elisoccorso attivo h24

Sarà aperto da lunedì 23 aprile il reparto di rianimazione dell'ospedale “Di Maria” di Avola, mentre, da giorno 1 maggio sarà attivo l'elisoccorso h24. Ad annunciarlo è il sindaco di Avola, Luca Cannata.

L'assessore Razza aveva autorizzato l’Asp di Siracusa ad assumere il personale necessario, già considerato nella dotazione organica aziendale, e ad ampliare il numero di posti letto che, a fronte di un fabbisogno stimato in 22 posti, finora è stato costituito da sole 8 unità.

“I nostri concittadini e quelli del territorio circostante potranno finalmente usufruire di un servizio di urgenza prioritario ed evitare di ricercare posto nelle altre strutture siciliane – le parole del sindaco Luca Cannata - il ricovero immediato in Rianimazione può salvare una vita umana ed era quindi indispensabile. Mi sono recato più volte a Palermo per sollecitare l'apertura del reparto, che servirà al potenziamento dei servizi sanitari di tutto il territorio provinciale. Ho chiamato personalmente anche il capo Enel per trovare soluzioni per elisoccorso. Da maggio dunque l'aspetto dell'emergenza urgenza sarà attiva e funzionante in piena regola".