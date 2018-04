Siracusa, multe per divieto di sosta: Amministrazione chiede attenzione ai cittadini

"Come Amministrazione comunale torniamo ad invitare i cittadini a parcheggiare negli appositi stalli di sosta ed evitare quindi il dilagare del fenomeno della sosta selvaggia, alimentata dai parcheggiatori abusivi. Una maggiore assunzione di responsabilità verso questo fenomeno servirà ad evitare spiacevoli sorprese nei prossimi mesi".

A parlare così è l'assessore alla Mobilità, Giuseppe Raimondo dopo alcune denunce giunte in queste ore alla Polizia municipale.

"Ci sono arrivate diverse segnalazioni- aggiunge Raimondo- riguardanti il modo spregiudicato in cui operano i parcheggiatori abusivi, alcuni dei quali sono arrivati a togliere, per poi buttarli, i cedolini delle multe elevate dai nostri agenti a vetture parcheggiate fuori gli stalli o “affidate” ai parcheggiatori. Tra qualche mese i cittadini potrebbero vedersi recapitate delle multe regolarmente elevate e alle quali non potranno opporsi, o cercare un tentativo di conciliazione, solo perché non ne sono venuti a conoscenza".