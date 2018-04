Siracusa, voto di scambio politico-mafioso: Giamblanco si è avvalso della facoltà di non rispondere

Silenzio davanti al Gip del tribunale di Siracusa Carmen Scapellato: Francesco Giamblanco, 31 anni, genero del boss di Avola Michele Crapula, si e' avvalso della facoltà di non rispondere.

Giamblanco è stato arrestato lunedì sera insieme a Massimo Rubino, 49 anni, per voto di scambio politico-mafioso; nella vicenda coinvolto anche il deputato regionale Giuseppe Gennuso, attualmente agli arresti domiciliari.

Giamblanco è indicato dai magistrati della Dda di Catania come il referente del clan che avrebbe incassato dal parlamentare regionale 50 euro per ciascuna preferenza. L'intermediario tra la cosca e Gennuso sarebbe stato, per gli inquirenti, Massimo Rubino che, sentito ieri dal gip di Catania, ha preferito non rispondere alle domande. Il politico ha invece risposto e respinto le accuse. I legali dei tre indagati hanno annunciato il ricorso al tribunale del Riesame di Catania.