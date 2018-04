Siracusa, Garozzo: "Inviterò i candidati a firmare un appello di rifiuto dei voti mafiosi"

Ieri l'accusa del sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, nei confronti del mondo politico per aver taciuto sulla vicenda che ha coinvolto il deputato regionale Pippo Gennuso, accusato di voto di scambio con esponenti di clan mafiosi.

Oggi la replica di una parte della politica, ma per Garozzo non basta. E allora lancia prima l'accusa e poi la sua proposta.

"Ma tra i troppi silenzi che ancora parlano ci sono quelli dei candidati a sindaco delle prossime amministrative che ad oggi risultano ancora silenti. - dice Garozzo - A questo proposito mi permetto di avanzare una piccola proposta. Quando le candidature saranno presentate inviterò tutti i candidati a firmare un appello agli elettori in cui si fa pubblico giuramento di rifiutare i voti dei corrotti e dei mafiosi. Sono certo che in questa battaglia saremo tutti insieme".