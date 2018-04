Siracusa, “Sport, prevenzione e legalità”: presentata l'iniziativa di Giuseppe Gibilisco

Un fine settimana di "Sport, prevenzione e legalità", quello tra sabato 28 e domenica 29 aprile alla Marina a Siracusa. L'evento è stato organizzato dall'associazione “Hdemia dello sport”, presieduta da Giuseppe Gibilisco, campione mondiale di salto con l’asta nel 2003 a Parigi, e bronzo olimpico un anno dopo ad Atene.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune, ed è stata presentata dal vice Sindaco, Francesco Italia.

"Una grande festa di sport- ha detto tra l'altro Italia- in uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città finalmente restituito alla vita ed alla quotidianità. Un’occasione per tutti, grandi e piccoli, di vivere lo sport all’area aperta, di conoscere e provare discipline meno conosciute e di confrontarsi non solo con grandi campioni ma anche esperti di livello nazionale sui temi della nutrizione, della salute e della prevenzione. Mi preme inoltre ricordare- ha concluso Italia- che a Siracusa, in questi anni, non sono mancati momenti dedicati alla promozione dell'attività sportiva, come le diverse “Feste dello Sport, peraltro molto apprezzate".

Per l'Asp presente il responsabile dell'Unità operativa “Educazione allo sport”, Alfonso Nicita.

"Sport e corretta alimentazione sono alla base di una crescita sana. Come Azienda sanitaria di Siracusa siamo impegnati in questo percorso che è partito dalle scuole, dove si formano i cittadini del domani. E salutiamo con interesse la presenza del nutrizionista Giorgio Calabrese molto sensibile alla tematica ed autentico sponsor della dieta mediterranea".

Dopo il saluto del campione mondiale di kick boxing, Giuseppe Ferrazzano, è toccato a Giuseppe Gibilisco spiegare le motivazioni che lo hanno spinto ad organizzare l'evento:

"L’iniziativa offre un momento di sensibilizzazione e riflessione sulla importanza che la pratica attiva di uno sport, qualsiasi esso sia, può avere per il benessere psico-fisico di ciascuno di noi, nonché l’abitudine e la cultura del rispetto delle regole. Spero sia il primo appuntamento di una lunga serie".