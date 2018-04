Siracusa, parità di genere: nasce REA - Rete Empowerment Attiva

Si tiene domani pomeriggio, sabato 21 aprile, alle 18.30 nella sede in via di Villa Ortisi, 32, Siracusa, l'inaugurazione di REA - Rete Empowerment Attiva. Una nuova realtà associativa che ha come obiettivo principe abbattere il pregiudizio, nell'ottica che ogni differenza è arricchimento dei rapporti umani. Rea, inoltre, si occupa di parità di genere, di empowerment di ogni individuo al di là del suo sesso, orientamento sessuale, etnia, credo religioso o qualsiasi altra cosa.

L'associazione vuole perseguire questi scopi lavorando sul recupero e lo sfruttamento delle proprie potenzialità, aiutando ogni persona a scoprire, stimolare e rafforzare quelle che sono le capacità peculiari di ognuno di noi, a prescindere dalle aspettative altrui.

REA sogna una società in cui nessuno debba rinunciare al proprio percorso individuale a causa delle aspettative dettate da modelli comportamentali imposti, di scarsa indipendenza personale o autostima; una società in cui non ci si giudichi o condanni a vicenda, ma ci si sostenga, mostrando sana curiosità e non paura verso ciò che non si conosce; una società inclusiva e contemporanea, a misura di persona.

A farsi carico di questa missione la presidente Maria Vittoria Zaccagnini, psicoterapeuta con un passato intenso nel mondo delle associazioni e del volontariato, e l’artista Chiara Filincieri in qualità di vice presidente.

Durante l’evento di inaugurazione è prevista una piccola esposizione, a firma Filincieri, di fumetto e illustrazione a tema diritti umani (lgbt, migranti, parità di genere e altro ancora). A fine serata sarà sorteggiata una stampa autografata per chi volesse tesserarsi a REA.