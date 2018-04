Siracusa, il Consiglio comunale dei ragazzi ha eletto il baby sindaco

E' stato eletto il baby sindaco. Si tratta di Leonardo Tiralongo e frequenta la IA della scuola media “Salvatore Raiti”.

A consacrare l'elezione il Consiglio comunale dei ragazzi, questa mattina, nell'aula consiliare del Comune.

Tutti i baby consiglieri hanno potuto avanzare la loro candidatura dopo avere illustrato un “programma” per rendere più vivibili e a misura di bambino la città e i luoghi frequentati, a partire proprio dalle scuole. Quello di Leonardo si è distinto per l'attenzione rivolta all'ambiente, alla creazione e alla cura di spazi verdi e ricchi di alberi e piante.

"Un bel momento – ha detto l'assessore Boscarino – a cui il Comune e l'Unicef, attraverso la professoressa Carmela Pace componente del direttivo nazionale, si dedicano da tanti anni. È un modo per avvicinare i più piccoli alle istituzioni e alla vita amministrativa, sviluppando in loro il senso civico. La risposta è sempre bella e positiva. I bambini vivono questa esperienza con senso di responsabilità e ne escono arricchiti in termini di conoscenze e attenzione verso la città".