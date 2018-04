Siracusa, nasce YouPol: l'applicazione che permette segnalazioni dirette alla Polizia

Un'app che mette direttamente in contatto i cittadini con la Polizia: si chiama You Pol ed è stata presentata questa mattina ai ragazzi e ai docenti dell'Istituto Einaudi.

Tramite l'applicazione, scaricabile da tutti, sarà possibile inviare alla Polizia di Stato segnalazioni di episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti o di altri episodi costituenti reato. L'app è compatibile con i sistemi di Apple Store, con i sistemi operativi IOS, e Play Store, e con i sistemi operativi Android.

Le segnalazioni possono essere inviate anche da provincia diversa rispetto a quella di residenza, e il dispositivo è fornito di “geolocalizzazione” (localizzazione esatta) immediata del dispositivo segnalante e del luogo interessato dall’evento (anche se distanti tra loro).

YouPol permette l’uso dell’App senza registrazione e quindi l’invio di segnalazioni sotto forma anonima, ma in caso di abusi è assolutamente possibile risalire all’identità di chi l’ha installata.

In caso di registrazione sarà possibile seguire l’evoluzione dei fatti e ricevere le eventuali comunicazioni da parte dell’operatore di Polizia che ha ricevuto il messaggio.

L’applicazione sarà pienamente operativa a partire dal 15 maggio 2018.