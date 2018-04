Siracusa, trovato 23enne in possesso di hashish: ai domiciliari

Normali controlli che poi hanno portato all'arresto di un 23enne, C.C., siracusano e incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I Carabinieri di Belvedere, nell'ambito di normali controlli, sono stati incuriositi da un ragazzo che alla loro vista si era frettolosamente nascosto all'interno di un esercizio commerciale.

Il ragazzo aveva provato a nascondersi all'interno del bagno del locale per evitare il controllo, ma è stato individuato e perquisito. Il 23enne è stato trovato in possesso di 113 grammi di sostanza stupefacente di hashish, in parte già suddivisa in piccole dosi, pronta per lo spaccio. Pertanto è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari.

Non si esclude che il giovane, abitante nel capoluogo, tra via Italia e via Carratore, fosse impegnato a trasportare lo stupefacente per poi spacciarlo nelle zone tra la pizzuta e Belvedere.