Siracusa, droga al Bronx, stroncata piazza di spaccio del valore di oltre 24mila euro: tre arresti e una denuncia

E' ancora alta l'attenzione dei Carabinieri nella zona di Siracusa denominata Bronx. Ieri, in via Marco Costanzo, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Alan Modica, 45 anni, disoccupato siracusano e pregiudicato per reato analogo, Filippo Antonio Contavalle, 23 anni, disoccupato siracusano con precedenti di polizia, M.S., 17 anni, disoccupata siracusana incensurata e infine denunciato a piede libero V.M., 38enne siracusano disoccupato e pregiudicato.

A casa di Alan Modica, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti nell’armadio della camera da letto, 5 involucri contenenti marijuana del peso complessivo di 226 grammi, 105 dosi di cocaina, per un peso totale di 30 grammi, un involucro sigillato con cellophane e nastro adesivo, contenente un pezzo unico di cocaina pura del peso di 100 grammi, 3 panetti di hashish per un peso complessivo di 150 grammi, un involucro contenente 32 grammi di mannite, tipica sostanza da taglio, denaro contante pari a 6.984 euro divisi in 3 mazzette distinte, 2 bilancini di precisione ed un coltello a serramanico.

Se immesso nell'illegale mercato dello spaccio, tutta la sostanza venduta al dettaglio avrebbe fruttati fra i 24000 e i 25000 euro.

Alan Modica e la figlia sono stati chiusi agli arresti domiciliari. Detenzione in carcere per Contavalle Antonio Filippo.