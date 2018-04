Canicattini Bagni, eletti i nove Rsu del Comune

Si sono svolte nel Comune di Canicattini Bagni le elezioni delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) per il prossimo triennio. Dei 180 dipendenti aventi diritto al voto hanno votato in 146, per una percentuale del 78%,07. Quattordici i candidati, gli eletti sono:

• Corrado Cavarra, Graziella Barreca, Sabatiano Faraone, Marco Adamo (Cisl FP)

• Giuseppe Ignaccolo e Giovanni Calabrese (Cgil FP)

• Salvatore Latino (Silpol)

• Carmela Milazzo e Salvatore Speranza (Uil – FPL)