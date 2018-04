Adrenalina per l'Ortigia alla vigilia del fischio d'inizio contro la Lazio

C'è adrenalina tra gli atleti dell'Ortigia che domani, alle 18, al Foro Italico i biancoverdi dovranno vedersela con la Lazio.

"Una buona squadra che in casa ha fatto soffrire tutti – dice il tecnico siracusano Stefano Piccarso – Sarà una battaglia vera in una piscina difficile. Al Foro Italico i laziali non concedono molto e questo deve farci comprendere che dovremo dare il massimo":

A Roma va la formazione tipo con Siani che riprende la calottina numero 2. Il match contro il Recco è stato un buon test in attesa di questo finale della regular season.

"Ci attendono cinque partite fondamentali – dice Piccardo – I ragazzi stanno bene fisicamente e, nonostante i disagi negli allenamenti, stanno lavorando con incredibile serietà e determinazione. Abbiamo un obiettivo e si lavora tutti per questo".