Siracusa, stalli via Veneto: Grienti "Amministrazione incompetente"

Protesta dei residenti di Ortigia per la decisione dell'Amministrazione di spostare gli stalli di sosta delle autovetture, in un tratto di via Vittorio Veneto, da un lato all’altro della strada.

Dalla circoscrizione il presidente Salvo Scarso e alcuni consiglieri hanno bloccato il cantiere.

Questa dei lavori, secondo la Circoscrizione, sarebbe una decisione presa senza consultare il Quartiere. "Sembra quasi che con questo provvedimento si intenda favorire qualcuno o qualcosa" - commenta il consigliere Raffaele Grienti.

"Noi ci opponiamo ad un’iniziativa che provocherà la riduzione degli stalli di sosta ed un esborso di alcune migliaia di euro di denaro pubblico. Ritengo personalmente che sarebbe stato più giusto intervenire in altre aree di Ortigia come via Nizza e Largo della Gancia, che necessitano di nuovi stalli di sosta; in via Biagio Pace e in via Giusto Monaco, dove stiamo ancora aspettando l’inversione dei sensi di marcia, come era previsto nel momento in cui il Comune ha deciso la chiusura al traffico di via Dione. Considero, questa decisione, pertanto, impopolare, inutile e dannosa per i residenti e più in generale per i siracusani. Le responsabilità non sono da addebitare solo al sindaco, ma anche al dirigente di settore, che ha avallato un provvedimento che non aveva alcuna ragione di esistere e che da tecnico non si è domandato che senso avesse quel documento che si accingeva a firmare e per il quale autorizzava un’assurdità. - e infine - Per quanto riguarda l’assessore alla viabilità, Giuseppe Raimondo, si tratta della sua terza “perla” consecutiva: prima i disagi creati alla circolazione stradale in occasione della domenica ecologica del 18 marzo, poi quelli per la gara di triathlon del 15 aprile e adesso questo provvedimento che, pur non voluto da lui in prima persona, rientra nella sua rubrica."