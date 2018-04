Noto, dirigente comunale concede suolo pubblico senza autorizzazioni: denunciato per abuso d'ufficio continuato

Abuso di ufficio continuato. Questa l'accusa nei confronti di un dirigente comunale di Noto, denunciato ieri dalla Polizia di Stato. L'uomo, infatti, già lo scorso febbraio aveva rilasciato un'autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico in favore di un esercizio commerciale sito nel centro storico netino, permettendo l’installazione e l'utilizzo di una tenda parasole di circa 50 mq nonostante l'assenza del nulla osta della soprintendenza ai Beni culturali di Siracusa.

Il dirigente, peraltro, anche in passato aveva già concesso alla stessa ditta un’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico, anch’essa in deroga alla normativa vigente.