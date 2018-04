Governo, Di Maio gela Salvini: 'Non tratto con Berlusconi e Meloni'

Dopo una giornata segnata dall'ottimismo sull'ipotesi di un governo M5s-centrodestra, Di Maio gela Salvini: 'Non arriverò a trattare con Berlusconi, ci sono dei limiti', dice dopo l'incontro con la Casellati. Ma apre uno spiraglio sull'appoggio esterno 'non ostile' di Fi e Fratelli d'Italia ad un governo che nescesse su un 'contratto' firmato con la Lega. E' il sentiero stretto di cui si parlerà al Quirinale quando la presidente del Senato andrà a riferire a Mattarella della sue esplorazione. 'Da Di Maio una prova di immaturità', replica Fi. E Salvini avverte: 'Se non si muove nulla, ci provo io: o la va o la spacca'. Ma il Pd non crede alla rottura: 'Di Maio sdogana Fi, il resto è tattica', dice Rosato.