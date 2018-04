Siracusa, Avola, Noto, Pachino e Rosolini: il Pd su Gennuso "Modus operandi che ha inquinato la politica"

"La vicenda relativa all’arresto di Pippo Gennuso è rappresentativa di un modus operandi che, purtroppo, ha inquinato e condizionato la vita politica della Provincia di Siracusa negli ultimi venti anni in particolare nella zona Sud". Parla così il segretario provinciale del Partito Democratico di Siracusa, Alessio Lo Giudice, in una nota stampa scritta e firmata anche dai circoli del Pd di Avola, Noto, Pachino e Rosolini.

Un partito che prende le distanze da certi e meccanismi e che ricorda di aver "sempre osteggiato e denunciato pubblicamente i metodi oggetto dell’indagine della Magistratura. - si legge nella nota - Lo ha fatto, per citare alcuni esempi fra i tanti, Giovanni Giuca a Rosolini il quale, per anni, ha battagliato politicamente e alla luce del sole contro Gennuso. Lo ha fatto il Sindaco di Pachino, Roberto Bruno, in tante occasioni e anche attraverso la costituzione di parte civile del Comune di Pachino nel processo che vede Gennuso imputato per adulterazione delle acque e frode in relazione all’erogazione dell’acqua da parte del Consorzio Granelli".

"Le denunce del Partito Democratico e il nostro essere alternativi culturalmente, prima ancora che politicamente, a qualsiasi sistema di natura clientelare, rappresentano un autentico tratto distintivo ma, al contempo, ci inducono a rimpiangere la qualità morale e civica che si sarebbe potuta raggiungere nei nostri territori in presenza di un voto libero e privo dei condizionamenti esercitati da un ceto politico troppo spesso incline a chiedere ed ottenere consensi con metodi illeciti. - e infine si legge - Siamo comunque convinti che questa vicenda, grazie al lavoro dell’autorità giudiziaria e di un importante giornalismo d’inchiesta, potrà contribuire a determinare una svolta etica e politica quanto mai necessaria".