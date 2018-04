Siracusa, Pippo Gennuso resta ai domiciliari: il gip rigetta le richieste della difesa

Il deputato regionale Pippo Gennuso, arrestato lunedì sera a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania con l'accusa di scambio elettorale politico–mafioso in concorso, resta ai domiciliari.

Lo ha deciso il Gip poche ore dopo la fine dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto questa mattina al tribunale di Catania. Il giudice delle indagini preliminari ha rigettato entrambe le richieste avanzate dal difensore del deputato, Mario Fiaccavento, che aveva chiesto la revoca dei domiciliari e in subordine il divieto di soggiorno ad Avola.

Questa mattina Gennuso, dopo aver reso dichiarazioni spontanee, aveva risposto sia alle domande del Gip che a quelle del Pm, negando qualsiasi tipo di accordo o di contatto con esponenti del clan locale, e tantomeno dazioni di denaro.

Riguardo, in particolare la conoscenza con Rubino, il parlamentare ha detto di non aver avuto con lui nessun colloquio privato e confidenziale, se non una stretta di mano, data a lui così come ad altri in occasioni pubbliche. Riguardo Giamblanco, genero del capo clan Michele Crapula, Gennuso ha dichiarato di non conoscerlo e di non averlo mai visto.

"Il reato contestato, anche se può essere ipotizzato anche con la semplice conoscenza, - precisa Fiaccavento - richiede che siano state concretamente attivate azioni avvalendosi della forza intimidatrice. Rubino poi, lo si evince dalla stessa misura cautelare, non è considerato organico al clan ma viene indicato come mediatore".

Anche sul presunto pacchetto di 500 voti che sarebbe stato messo a disposizione dal clan, l'avvocato ribatte che "storicamente Gennuso ha un dato consolidato di su Avola mai inferiore a 400 voti".

A tutto ciò si aggiungono, secondo il parere del difensore, le azioni poste in essere in passato, vicino e lontano, dal parlamentare con denunce contro esponenti di clan mafiosi.