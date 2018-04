Siracusa, ex Provincia: la commissaria incontra i sindacati di Siracusa Risorse

Un piano di rilancio della società partecipata Siracusa Risorse, mediante una totale rivisitazione del contratto di servizio proposto, oltre ad un incremento delle somme previste a bilancio.

Queste le richieste che i sindacati del terziario Filcams Fisascat Uil e UGL rappresentate al tavolo da Stefano Gugliotta, Teresa Pintacorona ,Salvatore Lantieri e Tonino Galioto hanno avanzato alla Commissaria della ex Provincia, Carmela Floreno durante l'incontro di oggi.

E’ stato richiesto, inoltre, l'avvio di servizi che fino ad oggi sono rimasti al palo e che potrebbero contribuire a rendere parzialmente autonoma la società in House, come il servizio di revisione caldaie e l'ampliamento di servizi come la Tosap che potrebbero, attraverso il recupero delle tasse dovute per i varchi sulle strade provinciali, contribuire a incrementare le entrate certe per l’intero Ente.

Tra le richieste anche quella di scongiurare la declassificazione della società preso atto la trasformazione della società in house da società per azioni a s.r.l. La Commissaria ha aperto di fatto una porta alle proposte dei sindacati, pur ribadendo le difficoltà legate al bilancio triennale presentato.

La palla ora passa ai funzionari del Libero Consorzio e all'amministratore Romano.