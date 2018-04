Canicattini Bagni, letture, flash mob e teatro per il Bookfest 2018

Biblioteca comunale G. Agnello di Canicattini Bagni e istituto comprensivo G. Verga insieme per il welfare culturale. In quest'ottica si incastra il Bookfest 2018.

Primo appuntamento per lunedì 23 Aprile 2018, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, in Piazza Borsellino, con gli alunni della Scuola Media, con letture libere, flash mob, e incontro con l’editore di “Verba Volant” Siracusa, Fausta Di Falco. Stesso giorno, alle 9.30, nei locali del Teatro della Scuola Media “G. Verga”, protagonisti saranno gli alunni delle Scuole Elementari con la consegna dei libri del concorso “La scuola che vorrei”, promosso alla fine dello scorso anno dall’Amministrazione e dal Consiglio comunale, e in-contro con “Il mondo di Titò”, da una idea di Cettina Marziano.

Per finire, sabato 21 Aprile 2018, la Biblioteca comunale “G. Agnello” in via XX Settembre 36, dedicherà l’intero pomeriggio al gaming e alle letture, per grandi e piccini, con la collaborazione dei volontari siracusani dell’Associazione nazionale “La Tana dei Goblin”.