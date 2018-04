Siracusa, oltre 1 mln per il recupero e consolidamento del padiglione 9 dell'ex Onp

Oltre 1 milione di euro per effettuare i lavori di “recupero e consolidamento del Padiglione 9 dell’ex O.N.P. di Siracusa.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo. Gli interventi rientrano nel secondo stralcio della Legge per il superamento degli ospedali psichiatrici.

Si tratta di 1.084.500 euro di cui la quota a carico dello Stato ammonta a 1.030.275,00 euro, cioè il 95% del totale, mentre la rimanente quota a carico della Regione è di 54.225 euro.

"L’inserimento in Commissione Bilancio della quota di competenza della Regione - sottolinea Vincullo - ha consentito, oggi, di poter emanare, da parte del Dirigente del servizio, questo Decreto che darà la possibilità di recuperare un ulteriore Padiglione all’interno dell’ex O.N.P. di Siracusa che è tutelato ai sensi delle vigenti leggi sui beni monumentali, storici ed archeologici".