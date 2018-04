Augusta, grande successo per la Fanfara dei Carabinieri di Sicilia

Un vero e proprio successo ha riscosso la Fanfara dei Carabinieri di Sicilia. Il concerto, presentato dalla dottoressa Silvia Spadaro, si è tenuto nel centro sportivo Palajonio di Augusta ieri sera, non a caso, in occasione delle celebrazioni per la giornata dell’Unità d’Italia e per il cinquantesimo anniversario della fondazione della Sezione Nazionale Carabinieri di Augusta.

All'evento, fortemente voluto dalla sindaca, Cettina Di Pietro, e dal colonnello Luigi Grasso, hanno partecipato tutte le autorità provinciali, ma anche tantissimi cittadini.

Una serata di divertimento, ma anche di impegno nell'ottica di avvicinare città e istituzioni sotto il nome comune della legalità.