Lentini, detenzione droga ai fini di spaccio: 6 anni di reclusione per un 54enne

I Carabinieri di Lentini hanno arrestato Carmelo Guercio, pregiudicato operaio 54enne, in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania. L'uomo dovrà espiare la pena detentiva di 6 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Lentini nel 2000. L’arrestato è stato tradotto nella Casa Reclusione di Brucoli - Augusta.