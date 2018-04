Siracusa, Gennuso al Gip: "Nessun accordo e nessun contatto con clan"

Ha negato accordi e contatti con esponenti del clan di Avola il deputato regionale Pippo Gennuso, durante l'interrogatorio di garanzia che oggi si è svolto al tribunale di Catania.

Secondo quanto ha riferito a SiracusaPost il suo legale di fiducia, l'avvocato Mario Fiaccavento, Gennuso prima ha reso dichiarazioni spontanee e poi si è sottoposto alle domande del Gip e del Pm, negando in sostanza qualsiasi tipo di accordo o di contatto con esponenti del clan locale, e tantomeno dazioni di denaro.

Riguardo, in particolare la conoscenza con Rubino, il parlamentare ha detto di non aver avuto con lui nessun colloquio privato e confidenziale, se non una stretta di mano, data a lui così come ad altri in occasioni pubbliche. Riguardo Giamblanco, genero del capo clan Michele Crapula, Gennuso ha dichiarato di non conoscerlo e di non averlo mai visto.

"Il reato contestato, anche se può essere ipotizzato anche con la semplice conoscenza, - precisa Fiaccavento - richiede che siano state concretamente attivate azioni avvalendosi della forza intimidatrice. Rubino poi, lo si evince dalla stessa misura cautelare, non è considerato organico al clan ma viene indicato come mediatore".

Anche sul presunto pacchetto di 500 voti che sarebbe stato messo a disposizione dal clan, l'avvocato ribatte che "storicamente Gennuso ha un dato consolidato di su Avola mai inferiore a 400 voti".

A tutto ciò si aggiungono le azioni poste in essere in passato, vicino e lontano, dal parlamentare con denunce contro esponenti di clan mafiosi.

Da qui la richiesta avanzata dalla difesa di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, visto che non è possibile la reiterazione del reato, o in subordine la sua sostituzione con il divieto di soggiorno ad Avola.