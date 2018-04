Il mare siracusano in buona salute, ok dell'Asp

Buona la qualità delle acque del litorale siracusano. A confermarlo sono le analisi preliminari effettuate dal Laboratorio di Sanità pubblica dell’Asp di Siracusa nei punti di monitoraggio delle acque di balneazione.

I campionamenti - riferisce il direttore del Laboratorio di Sanità pubblica dell’Asp di Siracusa Nunzia Andolfi - proseguiranno per tutta la stagione balneare con prelievi mensili, secondo un programma di monitoraggio che vede impegnati i Tecnici della Prevenzione della Azienda sanitaria. Nel caso verranno riscontrati valori anomali, il campione sarà ripetuto per verificare la persistenza o meno del fenomeno inquinante e indagare sulle cause che lo hanno determinato; nella eventualità in cui anche il secondo campione presenti valori superiori ai limiti consentiti, l’area verrà interdetta temporaneamente alla balneazione, in attesa del ripristino delle condizioni di balneabilità”.

Aggiornando la lista dei punti di prelievo con l’inserimento di nuove aree marine, come il tratto di costa di circa 860 metri del comune di Siracusa, ricadente nella zona B dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, situato a sud del promontorio denominato Punta del Gigante, che ritorna fruibile per i bagnanti. Altra novità riguarda i cartelli di divieto di balneazione che dovranno rispettare precise dimensioni e contenere le informazioni in almeno due lingue.