Siracusa, sabato impegno e divertimento con il concerto de I Numeri Primi

“Hey Jude” dei Beatles, “With or without you” degli U2, “La vie en rose” di Édith Piaf e “Quanno chiove” di Pino Daniele. Sono solo alcuni dei brani che saranno proposti sabato 21 aprile dal gruppo "I numeri primi" con Giuseppe Cultrera alla tastiera, Giuseppe Pitarresi alla chitarra e Santino Fidone alle percussioni.

L'evento, organizzato dall'associaizone“Dueppiù per la città che vorrei”, si svolgerà dalle 18.30 al Parco delle Suore di Gesù Redentore in via Italia 101.

"Impegno e divertimento - commenta Sergio Pillitteri, presidente dell’associazione “Dueppiù per la città che vorrei” - ancora una volta si alternano nel nostro fitto calendario di eventi. Il concerto in programma sabato prossimo, infatti, segue l’importante iniziativa che ci ha visto protagonisti al Largo XXV Luglio per “Fiori d'Azzurro”, il weekend di sensibilizzazione contro gli abusi nei confronti di bambini e adolescenti. Per l’occasione abbiamo svolto un’importante funzione sociale mettendo al centro i diritti dei bambini e la loro difesa. Abbiamo infatti distribuito a residenti e turisti - conclude Sergio Pillitteri - numerose piantine il cui ricavato andrà interamente devoluto al Telefono Azzurro per la difesa dei bambini e degli adolescenti vittime di violenze e di soprusi".