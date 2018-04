Augusta, Munafò su depuratore: "Realizzare un collettore fognario"

Ancora al centro delle questioni di Augusta la vicenda depuratore. E proprio su questo è intervenuto Stefano Munafò, segretario generale territoriale della Uil Siracusa-Ragusa-Gela, Stefano Munafò: “Perché ci si ostina con soluzioni che non fanno che allungare i tempi – sottolinea Munafò – ho sentito spesso in passato affermare da chi di competenza la necessità che Augusta debba averne tre di depuratori e non uno per il bacino di utenza che ricopre, ma attraverso una lenta burocrazia questo sistema non potrebbe essere portato a termine non prima di 2-3 anni. E con i tempi che ci contraddistinguono io credo che nemmeno fra 20 anni Augusta avrà il suo depuratore. Non uno, figuriamoci tre”.

Non c’è più tempo da perdere “perché Augusta - continua Munafò - è diventata una fogna a cielo aperto da questo punto di vista e non è certamente un bel biglietto da visita vista l’importanza strategica che riveste per il nostro territorio”.

Ed ecco una proposta: “Perché non pensare di realizzare un collettore fognario così come è stato fatto per l’isola di Ortigia a Siracusa? Immediato, semplice e di rapida soluzione. Perché, lo ripeto, noi abbiamo bisogno di soluzioni rapide. Non si può andare dietro alla burocrazia, è arrivato il momento che la politica faccia la sua parte perché solo così è possibile aggirare gli ostacoli e snellire tanti procedimenti”. Insomma per il segretario generale territoriale della Uil, in definitiva “occorre fare squadra con tutte le forze politiche, sindacali e imprenditoriali interessate affinché non si pensi a progetti faraonici perché ne abbiamo visti tanti e tutti abortiti nel corso degli anni, ma si realizzi qualcosa di concreto e soprattutto immediato. La calda stagione si avvicina e i problemi saranno ancora maggiori”.