Noto, droga in Via Principe Umberto: una denuncia

La Polizia di Stato di Noto ha denunciato L.C., 23 anni, già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato notato, insieme a un'altra persona, ieri pomeriggio intorno alle 17, in Via Principe Umberto, indicata come luogo di spaccio.

Alla vista dei militari uno dei due si è liberato di un oggetto che teneva in mano, gettandolo sotto un'automobile parcheggiata.

Gli agenti li hanno fermati e perquisito, recuperando anche l'oggetto sotto l'auto. Si trattava di un pacchetto di sigarette accartocciato contenente marijuana, confezionata con della plastica in tre distinti involucri per un peso complessivo di 3 grammi.

La quantità di stupefacente sarebbe servita al confezionamento di più di dieci dosi per lo spaccio.