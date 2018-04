Siracusa: Slow Food Day quest'anno dedicato a grani, farine, lunghe lievitazioni

Appuntamento con Slow Food Day, sabato 21 aprile dalle ore 17 all’Urban Center, in via Nino Bixio n. 31.

La giornata sarà dedicata al grano tenero e alla farine, cereale e ingrediente primario della dieta di tantissime persone. Prevista degustazione.

“Il nostro pane quotidiano” è il titolo scelto da Slow Food Siracusa per la propria iniziativa in cui si parlerà, con particolare attenzione alla situazione siciliana, della coltivazione di grani – teneri, duri, cosiddetti antichi – della relativa produzione di farine, dell’utilizzo delle stesse e delle modalità per la preparazione di pani, pizze, biscotti e altro, senza tralasciare l’attualità di determinate problematiche alimentari quali la celiachia.