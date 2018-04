Siracusa, oggi l'interrogatorio di garanzia per Gennuso. Il difensore: "Nessun passaggio di denaro con uomini del clan"

Interrogatorio di garanzia questa mattina per il deputato regionale Giuseppe Gennuso, ai domiciliari da martedì 17 aprile a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania ed eseguita dai Carabinieri di Siracusa. Gennuso, arrestato insieme a Massimo Rubino e Francesco Giamblanco, è accusato di scambio elettorale politico–mafioso in concorso, reato che sarebbe stato commesso in occasione delle elezioni regionali del 4 novembre 2017.

Alle 11 sarà interrogato dal gip presso il tribunale di Catania.

In queste ore abbiamo rintracciato il suo legale, Mario Fiaccavento, che non ha potuto incontrarlo e parlare con il suo assistito, ma che ha potuto solo leggere l'ordinanza di custodia cautelare: "Non ho potuto parlare con Gennuso, ma dalle carte mi pare di capire che non ci siano riscontri su effettivi scambi di denaro, ma che si tratti di deduzioni degli inquirenti a seguito di intercettazioni di altri soggetti - ci riferisce al telefono - chiaramente è una mia interpretazione che potrò capire meglio oggi durante l'interrogatorio di garanzia. Spero e ritengo - conclude - che l'on. Gennuso risponderà alle domande del magistrato per ricostruire l'intera vicenda".