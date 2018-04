Siracusa, ieri e oggi al Multisala Planet "Icaro Junior"

Gli alunni di oltre 30 Istituti comprensivi di Siracusa e provincia presenti allo spettacolo teatrale “Icaro Junior” interpretato dagli attori della Compagnia teatrale “Il Sipario” di Canicattini Bagni. Tra ieri e oggi saranno in tutto 2.400 gli studenti al Multisala Planet. L'iniziativa rientra nell'ambito di Icaro 2018, realizzato come ogni anno dalla Polizia Stradale di Siracusa con l’Ufficio Scolastico Provinciale.

“Icaro Junior” è un musical in cui i poliziotti “Osvaldo e Marta” accompagneranno i bambini, tra musica e danza, in un ideale percorso casa-scuola nella giungla dei tanti pericoli di una strada motorizzata. Cantando “…prova a fidarti di noi…” vengono esaminate le regole che il piccolo pedone e ciclista deve quotidianamente osservare, anche per diventare in futuro un automobilista più responsabile.