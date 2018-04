Un altro punto di penalizzazione per il Siracusa dal Tribunale Federale

Ancora una penalizzazione per il Siracusa. Oggi il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – ha sanzionato la società azzurra con un punto di penalizzazione per alcune violazioni CO.VI.SO.C. Oltre al Siracusa sono state sanzionate l'Arezzo e il Matera con 6 punti, l'Akragas con 4 punti. Tutti da scontare in questa stagione.