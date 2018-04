Avola, legalità: il sindaco Cannata incontra Maria Falcone

Questa mattina, al cine teatro Odeon di Avola, per ricordare la strage di Capaci del 23 maggio 1992, l'evento “Storie di ordinaria legalità. Parole, pensieri, arte, sport e testimonianze per la cultura della legalità”.

Un incontro, al quale ha partecipato anche il sindaco Luca Cannata, con Maria Falcone "per affermare la cultura della legalità e il rispetto delle regole come elementi base della società civile e della convivenza pacifica e rispettosa" - ha detto il primo cittadino.

A moderare la coordinatrice di Libera Siracusa, Lauretta Rinauro con l'intervento di Maria Falcone, sorella di Giovanni e presidente della Fondazione Falcone.

“Le tante forme di furberie quotidiane considerate di minore gravità sono sostanzialmente una forma di decadimento della legalità che invece dobbiamo recuperare se si vuole migliorare in mondo il cui viviamo – ha sottolineato Cannata – e partendo dalla formazione dei più giovani è possibile un cambiamento di rotta”. Al termine della giornata cui hanno partecipato anche gli istituti scolastici Majorana, De Amicis, Bianca e Capuana, infatti, si è svolta la premiazione della prima edizione del concorso “Storie di Ordinaria legalità”.