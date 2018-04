Siracusa, dissesto ex Provincia: Alosi "Preoccupati per Ente e dipendenti"

Un confronto prima dell'annuncio ufficiale di dissesto dell'ex Provincia di Siracusa. Questa la richiesta di Roberto Alosi, Segretario Generale della Cgil Siracusa, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dalla commissaria Floreno, la quale assicura servizi alla città nonostante tutto, e anche un futuro occupazionale per i dipendenti.

"Non comprendiamo - dice Alosi - le ragioni per cui un provvedimento di tal fatta, avversato e scongiurato in tutti questi anni non solo dalle forze sociale ma anche dalle rappresentanze politiche ed istituzionali del territorio, sia stato adottato oggi così velocemente e in splendida solitudine. Noi continuiamo a ritenere che il Commissario Straordinario - continua Alosi - non sia un autorevole tecnico preposto alla quadra dei conti, quanto piuttosto un garante governativo regionale, direttamente nominato dal Presidente della Regione ed espressione della “nuova” volontà politica. - e infine conclude - Sotto questo aspetto, l'atteggiamento notarile assunto nei giorni scorsi nel notificare la decisione presa non fa che aumentare la nostra preoccupazione per le tutele dovute a tutti i lavoratori diretti ed indiretti dell'Ente".