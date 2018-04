Siracusa, vandali in azione nella piazzetta di viale Tica

Atto vandalico nella piazzetta di viale Tica a Siracusa: sono stati estirpati piante in fiore e parte del prato che si trovano nei pressi della lapide dedicata alla memoria dell'avvocato Ettore Di Giovanni.

Dell'accaduto si sono accorti i Carabinieri all'alba di oggi durante un normale servizio di controllo del territorio. Non contenti di ciò, sul prato hanno anche sparso una gran quantità di rifiuti.

Di tutto ciò è stato informato il Comando della Polizia Municipale che ha attivato gli uffici comunali per la sistemazione dell’area.

Non è la prima volta che la piazzetta di viale Tica viene fatta oggetto di atti vandalici, come quando ignoti presero di mira la stele in memoria del giornalista ucciso dalla mafia, Mario Francese.