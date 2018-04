Governo, mandato esplorativo a Maria Elisabetta Casellati

La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha concluso il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nello studio La Vetrata del Quirinale. Lo ha riferito il Segretario generale Zampetti. La Casellati ha ricevuto un incarico esplorativo da parte del presidente della Repubblica. Avrà tempo per verificare l'esistenza di una maggioranza fra il centrodestra e il M5S fino a venerdì."Ringrazio per la fiducia accordatami dal Presidente Mattarella", ha detto in un breve discorso. La Casellati riferirà venerdì.