Siracusa, Comitato Ortigia Sostenibile: "Centro storico tra abusi e mancati controlli"

Abusi, non osservanza delle regole, mancati controlli, tavolini e concerti all’aperto fuori da ogni limite sulle emissioni sonore. Questo il quadro che secondo il Comitato Ortigia Sostenibile viene fuori del centro storico di Siracusa alla fine della stagione invernale.

“Ci chiediamo - si legge in una nota - dove siano finiti i progetti che l’amministrazione comunale aveva in serbo per la città, a tutela non solo dei propri cittadini, ma dei numerosi viaggiatori che oltre ai doni offerti dalla natura – sole, mare, arte, cultura, storia millenaria – si aspettano pulizia, decoro, rispetto. Il Comitato - continua la nota - ha incontrato gli assessori al Centro storico, Politiche ambientali, Attività produttive, Mobilità; da ognuno di questi settori erano scaturite promesse di impegno non rispettate, dal Piano di zonizzazione acustica ai bollini di autorizzazione nei dehors, dal controllo sull'apertura di chioschi, pizzerie, pub anche in prossimità di monumenti e chiese sul traffico veicolare e sulla raccolta differenziata".